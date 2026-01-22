Kar esareti! Erzincan-Sivas karayoluna çığ düştü, ulaşım durdu: Birçok ilde de yollar kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü. Akşam saatlerinde yaşana çığ sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Hatay’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolu araç trafiğine kapatıldı.
Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışı tamamen durdu. Çalışmaların sürdüğü otoyolda çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.
