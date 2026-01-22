HABER

Kar esareti! Erzincan-Sivas karayoluna çığ düştü, ulaşım durdu: Birçok ilde de yollar kapandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi, karayollarında ulaşım durdu. Erzincan-Sivas kara yolunun, Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Birçok ilden de benzer haberler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Gemecik köyü mevkisine çığ düştü. Akşam saatlerinde yaşana çığ sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

HATAY'DA DA YOL ULAŞIMA KAPANDI

Hatay’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

VİRANŞEHİR-DİYARBAKIR YOLU KAPANDI

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı.

TAG OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışı tamamen durdu. Çalışmaların sürdüğü otoyolda çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Erzincan Sivas kar
