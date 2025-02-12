Kar etkisini arttırdı! Gözler valilikte; Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedenyle birçok ilde ulaşım aksadı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte valilikler tarafından peş peşe tatil açıklamaları geldi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için bazı illerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikler bazı illerde yalnızca taşımalı eğitime ara verildiğini, bazı bölgelerde tüm kademelerde eğitim-öğretime geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. İşte o iller ve ilçeler...

AMASYA

Amasya’da taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, "Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

MALATYA

Malatya'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli çalışanları ile hamile personellerde idari izinli sayılacak.

KAYSERİ

Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır