Kar hayatı felç etti! Van'da 40 yol ulaşıma kapatıldı

Van’da nisan ayında etkili olan kar yağışı bazı kırsal noktalarda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, kırsalda kar ve tipi şeklinde etkisini arttırdı. Kırsal bölgelerdeki birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri de kapanan yollarda vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için yoğun mesai harcıyor.

40 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Kırsalda daha fazla etkilisini gösteren kar yağışı nedeniyle Başkale ilçesinde 7 mahalle ve 6 mezra, Bahçesaray ilçesinde 2 mezra, Çaldıran ilçesinde 5 mahalle ve 2 mezra, Gürpınar ilçesinde 3 mahalle ve 8 mezra, Muradiye ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra ve Saray ilçesinde ise 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 21 mahalle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır