Kar maskesini takıp dehşet saçtılar! Baba ve oğlu yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır