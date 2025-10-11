HABER

Kar maskesini takıp dehşet saçtılar! Baba ve oğlu yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar maskeli 2 şahıs baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kar maskesini takıp dehşet saçtılar! Baba ve oğlu yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı.

Kar maskesini takıp dehşet saçtılar! Baba ve oğlu yaralandı 1

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri
