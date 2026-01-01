HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ayağı kırık olan bir vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu.Edinilen bilgilere göre, yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede harekete geçen AFAD personeli, yaralı vatandaşı battaniyeye sararak yaklaşık 400 metre boyunca taşıdı.

Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ayağı kırık olan bir vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu.

Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı 1

Edinilen bilgilere göre, yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede harekete geçen AFAD personeli, yaralı vatandaşı battaniyeye sararak yaklaşık 400 metre boyunca taşıdı. Zorlu arazi ve dondurucu soğuğa rağmen güvenli noktaya ulaştırılan vatandaş, burada bekleyen 8x8 amfibik paletli araca bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı 2

Zamanla yarışan AFAD ekiplerinin özverili ve kararlı müdahalesi sayesinde yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, ekiplerin fedakârlığı kamuoyunda takdirle karşılandı.

Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patnos’ta kar hayatı durdurduPatnos’ta kar hayatı durdurdu
İstanbul’da lapa lapa yağıyor: Uçuşlar iptal mi?İstanbul’da lapa lapa yağıyor: Uçuşlar iptal mi?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.