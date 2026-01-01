Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ayağı kırık olan bir vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu.

Edinilen bilgilere göre, yolların kapalı olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı bölgede harekete geçen AFAD personeli, yaralı vatandaşı battaniyeye sararak yaklaşık 400 metre boyunca taşıdı. Zorlu arazi ve dondurucu soğuğa rağmen güvenli noktaya ulaştırılan vatandaş, burada bekleyen 8x8 amfibik paletli araca bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Zamanla yarışan AFAD ekiplerinin özverili ve kararlı müdahalesi sayesinde yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, ekiplerin fedakârlığı kamuoyunda takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA