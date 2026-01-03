Kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden şahıs tutuklandı

Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı'nda bulunan üst geçitte, M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12), attıkları kar topunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu sürücü Y.T. tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yaralama" suçundan tutuklandı.