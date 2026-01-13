HABER

Kar vaadiyle para ve altın topladığı öne sürülen kuyumcu ve oğlu kayıplara karıştı

Çanakkale'de kar vaadiyle ya da emanet edilmek üzere çok sayıda vatandaştan altın ve para topladığı iddia edilen kuyumcu H.T. (56) ile oğlu M.T. (30), gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Mağdurlar, baba ve oğul hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 31 Aralık 2025'te Çarşı Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi H.T. (56), ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişiden kar vaadiyle ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın ve para aldı. Altın ve paralarını geri alamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, H.T. ile oğlu M.T.'yi 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Baba ve oğlu, 1 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalarının ardından kuyumcu dükkanını yaklaşık 7 gündür açmayan baba ile oğlu, kayıplara karıştı. Bugün ise mağdurlar, H.T. ve M.T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAĞDURLARIN AVUKATI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, Çanakkale Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Ajlan, "Çok sayıda mağdur, söz konusu işletmeye yüksek tutarlarda para teslim ettiklerini, buna karşılık vadedilen altınların kendilerine verilmediğini ve bedellerin iade edilmediğini beyan etmektedir. Bu durum, çok sayıda kişiyi etkileyen sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür. Birçok mağdur tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Ajlan, "Şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanmamış, herhangi bir mal varlığına el koyma, ihtiyati tedbir veya tasarruf kısıtlaması kararı verilmemiştir. Şüphelinin şehir değiştirdiği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Ortada çok sayıda mağdur ve iade edilmeyen yüksek meblağlar varken, etkin koruyucu tedbirlerin uygulanmaması mağdurlarda adaletin geciktiği endişesini oluşturmaktadır. Bu sürecin takipçisi olacağız" diye konşutu.

Mağdurlardan İbrahim Akıllı ise "Daha önce ticaretimiz olmuştu. Paramın bir kısmını altına çevirmişti ama geri alamadım. Telefonları açmıyor. Yıllardır dürüst esnaftı ama neden böyle yaptığını anlamadık. Ben de şikayetçi oldum. İşinin başına dönüp insanların paralarını ödemesini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

13 Ocak 2026
13 Ocak 2026

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
