Kar yağışı bugün 29 ilde etkili, İstanbul için ise yeni tarih verildi: ‘Çocuklar değil kartopu kardan adam bile yapacak!’

Hava durumu ile ilgili beklenen kar yağışı açıklamaları peş peşe geldi. Bugün Türkiye’nin pek çok ili yine yoğun kar yağışının etkisi altında olacak. İstanbul’da ise kar yağışı yerini Pazar gününe kadar kış güneşine bırakacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI YENİDEN GÖRÜLECEK!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bırakmış gözüküyor Hafta sonuna kadar sürecek olan soğuk hava yerini tekrar kar yağışına bırakacak. İstanbullular Şubat ayını da kar yağışıyla geçirecek. Okulları tatil edilen öğrenciler, pazar günü kartopu oynamayacak, beyaz örtüye kaplanan kentte kardan adam bile yapabilecek.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Niğde valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

"ÇOCUKLAR KARTOPU DEĞİL KARDAN ADAM YAPACAK"

Sözcü TV'ye konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'un kar yağışının etkisini Şubat ayının 18'inde tekrar göstereceğini şu ifadelerle açıkladı:

"İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak. perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek. Kış güneşi İstanbulluları karşılayacak. Yükselen sıcaklıklar pazar günü tekrar düşecek. Kar yağışı pazar günü İstanbul'a gelecek.

Şubat ayının 18'inde kar yağışı tekrar başlayacak. Pazar günü başlayacak yağışlı hava, kar topu oynayan çocukların kardan adam yapmasını bile sağlayacak. Kar yağışı gelen sistem üzerinden çok etkili olması bekleniyor. mevcut durum devam ederse okulları tatil edilen çocuklar kardan adam dahi yapabilecek.

Şehre doğru inen kar yağışı etkisini kaybedecek. gece vaktinde ise buz ve don hadisesi bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü kış güneşini göreceğiz. Pazar günü 7 dereceye düşen hava durumu tekrar kış moduna girecek. Pazar günü İstanbul genelinde çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz"

BUGÜN 29 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Perşembe günü 29 şehirde kar bekliyoruz. Bu 29 şehirden 12'sinde yoğun kar bekliyoruz. Güzel bir beyaz örtü oluşacak. İşte kar yağışı beklenen illerin listesi:

Kayseri: Yoğun Kar Yağışlı

Nevşehir: Yoğun Kar Yağışlı

Malatya: Yoğun Kar Yağışlı

Bingöl: Yoğun Kar Yağışlı

Tunceli: Yoğun Kar Yağışlı

Bitlis: Yoğun Kar Yağışlı

Muş: Yoğun Kar Yağışlı

Sivas: Yoğun Kar Yağışlı

Erzincan: Yoğun Kar Yağışlı

Yozgat: Yoğun Kar Yağışlı

Niğde: Yoğun Kar Yağışlı

Hakkari: Yoğun Kar Yağışlı

Van: Kar Yağışlı

Kars: Kar Yağışlı

Ardahan: Kar Yağışlı

Iğdır: Kar Yağışlı

Şırnak: Kar Yağışlı

Erzurum: Kar Yağışlı

Ankara: Hafif Karlı

Konya: Kar Yağışlı

Bolu: Kar Yağışlı

Karaman: Kar Yağışlı

Karabük: Kar Yağışlı

Kastamonu: Kar Yağışlı

Amasya: Kar Yağışlı

Çorum: Kar Yağışlı

Gümüşhane: Kar Yağışlı

Bayburt: Kar Yağışlı

Ağrı: Kar Yağışlı