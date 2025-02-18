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Kar yağışı eğitimi etkiledi! Gümüşhane ve Ordu'da okullar tatil edildi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.02.2025 18:52
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Kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Gümüşhane'de ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Kar yağışı eğitimi etkiledi! Gümüşhane ve Ordu'da okullar tatil edildi!

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullardan da kar tatili haberleri de peşpeşe geldi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhane'de tüm okullarda, Ordu'da ise bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Ordu
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