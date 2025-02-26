HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı en çok ona yaradı: Barajlardaki doluluk oranı bir anda fırladı! 15 günde yüzde 13 artış

Kar yağışı en çok ona yaradı: Barajlardaki doluluk oranı bir anda fırladı! 15 günde yüzde 13 artış

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajların doluluk oranı hızla yükseliyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 72.76 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 13 oranında arttı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6.27 doluluk oranına düşen Alibeyköy barajında doluluk oranı 62.04'e ulaştı.

Kar yağışı en çok ona yaradı: Barajlardaki doluluk oranı bir anda fırladı! 15 günde yüzde 13 artış

İstanbul'da şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgası ve günlerce süren kar yağışlarıyla birlikte baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 72,76 olarak belirledi. Karların erimeye başlaması, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla son 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 59.05'den yüzde 72.76'ya çıkarak yüzde 13 arttı.

ISTANBUL--KAR-YAGISLARI-ISTANBULUN-BARA_584866_173116

KURUYAN ALANLAR TEKRAR SUYLA DOLMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz Kasım ayında doluluk oranı yüzde 6,27'ye gerileyen Alibeyköy Barajında ise doluluk yüzde 62.04'e yükseldi. Karların erimesiyle birlikte daha önceden kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başlarken, artışın hızlanarak sürmesi bekleniyor.

ISTANBUL--KAR-YAGISLARI-ISTANBULUN-BARA_584867_173116

SU SEVİYESİ ARTTI

İstanbul'a su sağlayan Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 90,03 olarak ölçüldü. Elmalı Barajında doluluk oranı ise yüzde 88,71 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 75.69, Papuçdere barajında 78.5'a ulaştı.

ISTANBUL--KAR-YAGISLARI-ISTANBULUN-BARA_584870_173116

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %79.6

DARLIK %69.2

ELMALI %88.71

TERKOS %74.97

ALİBEYKÖY %62.04

BÜYÜKÇEKMECE %70.15

SAZLIDERE %55.29

ISTARNACALAR %90.03

KAZANDERE %75.69

PAPUÇDERE %78.05

ISTANBUL--KAR-YAGISLARI-ISTANBULUN-BARA_584871_173116

(DHA)

Organik atıkları yiyerek Dünya'yı temizliyor...Organik atıkları yiyerek Dünya'yı temizliyor...
DEM Parti'den İmralı başruvusuDEM Parti'den İmralı başruvusu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kar baraj doluluk oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sadece o grupta fiyat yükselmesi var' İkinci el araç alacaklar dikkat!

'Sadece o grupta fiyat yükselmesi var' İkinci el araç alacaklar dikkat!

Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

Günlük 2 milyon TL para kazanıyorlarmış! Şebeke böyle çöktü

Günlük 2 milyon TL para kazanıyorlarmış! Şebeke böyle çöktü

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.