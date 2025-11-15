Kar yağışı etkili oldu, yollar kapandı: Sivas, Ordu ve Malatya arası ulaşım durdu

Kar yağışı bazı illerimizde etkisini çok yoğun bir şekilde gösterdi. Ordu-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne doğru ulaşım durdu.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, Ordu-Sivas bağlantı yolu üzerinde Iğdır Ormanları mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sivas Koyulhisar ilçesi ve Ordu Mesudiye ilçe girişinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalı olacak. Bu nedenle vatandaşlarımızı belediye tesislerimizde çay, kahve ve yemek ikramı yaparak sıcak bir ortamda ağırlıyoruz. Ekiplerimizin bölgede yoğun çalışmaları devam ediyor ve inşallah yolu ulaşıma açacağız."

Koçyiğit, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını, bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintilerine ise ekiplerin müdahale ettiğini dile getirdi.

Bazı yayla yollarına ulaşım sağlanamadığını aktaran Koçyiğit, hayvanlarıyla birlikte yaylada bulunan yöre sakinlerinin köylerine dönebilmeleri için çalışma yapılacağını kaydetti.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

MALATYA-SİVAS KARA YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

AKÇADAĞ-DARENDE KARA YOLU ÇEKİCİ VE AĞIR VASITA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ ve Darende arası çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, zincir ve çekme halatı bulundurulması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

MALATYA'NIN DARENDE İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Malatya-Kayseri yolunun Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Yolda görevli trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bu arada kış lastiği bulunmayan bazı otomobiller kar nedeniyle kaydı.

SİVAS'TA GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.