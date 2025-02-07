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Kar yağışı mikropları öldürür mü? Uzman isimden ezber bozan açıklama

07.02.2025 12:17
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıkların da artış gösterdiği gözlemleniyor. Birçok kişinin inandığı "Kar yağsın, mikroplar kırılır" algısının ise doğru olup olmadığı merak konusu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kar yağışı mikropları öldürür mü? Uzman isimden ezber bozan açıklama

Kış mevsiminde hastalıkların artmasının esas nedeninin soğuk hava olmadığını, aksine insanların daha fazla kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda vakit geçirmelerinin virüslerin yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

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‘YAVAŞLAR AMA ORTADAN KALKMAZ’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, kış aylarında kar yağışı ve soğuk havanın mikropların yayılmasını yavaşlatabileceğini ancak tamamen ortadan kaldırmadığını belirtti.

“UZUN SÜRE CANLI KALABİLİR”

Uzm. Dr. Yılmaz, "Özellikle kış aylarında artış gösteren grip, nezle ve Covid-19 gibi solunum yolu hastalıklarına neden olan virüsler, soğuk havada daha uzun süre canlı kalabilir. Ancak dış ortamda, açık havada bulunan bazı bakteri ve virüsler, düşük sıcaklıklarda etkisiz hale gelebilir" diye konuştu.

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"VİRÜSLERİN ARTMASININ SEBEBİ KAPALI ORTAMLARDA DAHA SIK VAKİT GEÇİRMEK"

Kış aylarında hastalıkların artmasının nedeninin aslında soğuk havanın olmadığını, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, "Kış aylarında insanlar daha çok kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda bulunuyor. Bu da virüslerin ve bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Kar yağışı ve soğuk hava tek başına mikropları öldürmez, ancak açık havada bulaş riskini azaltabilir" ifadelerine yer verdi.

“SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIR"

Özellikle influenza (grip) virüsünün düşük sıcaklıklarda daha dayanıklı hale geldiğine değinen Uzm. Dr. Yılmaz, "Soğuk havada burun mukozamız kurur ve bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu durum, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır" şeklinde konuştu.

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"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ"

Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve kalabalık alanlardan mümkün olduğunca kaçınılması da önemlidir. Sonuç olarak, kar yağışının mikropları tamamen öldürdüğüne dair yaygın inanış doğru değil. Ancak açık havada vakit geçirmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek, hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynar" açıklamasında bulundu.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
grip kar hastalık soğuk hava dalgası
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