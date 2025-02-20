Kar yağışı nedeniyle pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok uçak seferi iptal olurken hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle birçok uçak iniş yapadı ve havada tur atmak zorunda kaldı.

Kar temizleme araçlarının pist ve taksi yollarında çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, havada beklemek zorunda kalan uçaklardan bazılarının yakıt sorunu yaşadığı öğrenildi.

TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Bu süreçte iniş yapamayan pilotlar ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları da kaydedildi. Konuşmalarda bir pilotun artık iniş için acil izin istediği ortaya çıktı.

İşte o konuşma:

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara’ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26’ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat’ta planlanan uçuşların yüzde 45’i iptal edildi. 22 Şubat'ta uçuşların yüzde 30’unun, 23 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edilmesi öngörülüyor.