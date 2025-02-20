HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı nedeniyle pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Kar yağışı nedeniyle pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle hava trafiği de etkilendi. Birçok uçak iniş yapamadı, seferler iptal edildi. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan ise iniş yapamayan bir pilot ve kule arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

Kar yağışı nedeniyle pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok uçak seferi iptal olurken hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle birçok uçak iniş yapadı ve havada tur atmak zorunda kaldı.

sabiha_gokcen_havalimani_kar_muc

Kar temizleme araçlarının pist ve taksi yollarında çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, havada beklemek zorunda kalan uçaklardan bazılarının yakıt sorunu yaşadığı öğrenildi.

istanbul-sabiha-gokcen-havaliman

TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Bu süreçte iniş yapamayan pilotlar ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları da kaydedildi. Konuşmalarda bir pilotun artık iniş için acil izin istediği ortaya çıktı.

İşte o konuşma:

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara’ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26’ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.

ucak-15

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat’ta planlanan uçuşların yüzde 45’i iptal edildi. 22 Şubat'ta uçuşların yüzde 30’unun, 23 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edilmesi öngörülüyor.

İmamoğlu 3 güne dikkat çekti: "Trafiğe çıkmayın"İmamoğlu 3 güne dikkat çekti: "Trafiğe çıkmayın"
Babasının sorduğu soruya sinirlenip acımadan bıçakladıBabasının sorduğu soruya sinirlenip acımadan bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...

İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...

Yine domuz eti vakası! Adana kebap ve köftenin içine domuz eti koymuşlar

Yine domuz eti vakası! Adana kebap ve köftenin içine domuz eti koymuşlar

Silahla şaka olmaz! Onlar denedi; sonuç vahim...

Silahla şaka olmaz! Onlar denedi; sonuç vahim...

Diyarbakır'da skandal iddia! Hastalara gereksiz yere platin

Diyarbakır'da skandal iddia! Hastalara gereksiz yere platin

Sadece İstanbul değil! O iller için de uyarı yayınlandı: Pazar gününe kadar sürecek

Sadece İstanbul değil! O iller için de uyarı yayınlandı: Pazar gününe kadar sürecek

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.