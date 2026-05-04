Kar yağışının ardından oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli’de etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini azaltsa da bölgede etkisini sürdüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin bir çok noktasını beyaza bürüdü. Mayıs ayında şaşırtan kar yağışının ardından oluşan yoğun sis, güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer ciddi şekilde düştüğü yollarda bazı sürücüler, akaryakıt istasyonlarında beklemeyi tercih etti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Trafik ekipleri bölgede denetimlerini aralıksız sürdürürken, Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kentin yüksek rakıma sahip Çivril, Çameli ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası beyaz örtü oluştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli
