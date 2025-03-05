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Kar zinciri nasıl takılır? Kar zinciri hangi tekerleğe takılır, öne mi takılır arkaya mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.02.2025 00:42
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Kış aylarında yağmur yağışları, sis oluşumu, puslu ve kar yağışlı hava, yoğun kar yağışı nedeni ile yollarda oluşan buzlanma gibi durumlar araç sürücülerinin işini çok zorlaştırır. Buzlanma ya da yağışlar gibi zorlu hava koşulları hem sürücülerin hem yolcuların hem de ayaların hayatını tehlikeye atabilir.

Kar zinciri nasıl takılır? Kar zinciri hangi tekerleğe takılır, öne mi takılır arkaya mı?

İçindekiler

  • Kar zinciri nasıl takılır?
  • Kar zinciri hangi tekerleğe takılır? Kar zinciri öne mi takılır arkaya mı takılır?
  • Kar zinciri zorunlu mu?

Kar ve buz oluşumu sürüş sırasında seyir halinde olan araçları ve sürücülerini zor duruma sokabilir. Özellikle çok iyi araç kullanamayan kişilerin trafik kurallarınca getirilmiş olan önlemlere ve karlı havalarda uyulması gereken sürüş teknik ve kurallarına uyması hayati derecede önemlidir. İlk kez 1904 yılında ortaya çıktığı bilinen kar zincirleri de kar yağışlı havalarda alınması gereken önlemler arasında yer alır.

Kar zinciri nasıl takılır?

Aracın hızını ve yakıt verimliliğini düşürdüğü bilinen kar zincirleri bu özelliklerine rağmen araçların fren sistemlerini ve çekiş güçlerini desteklemektedir. Kar zincirleri sayesinde buz tutmuş yollarda ve yoğun kar yağışları esnasında güvenle araba sürebilmek mümkün olabilmektedir.

Bir araca kar zinciri takmak yasal açıdan da zorunluluk taşır. Her sürücü ve araç sahibi yasal olarak belirlenmiş olan tarihlerden itibaren kış lastiklerini ve kar zincirlerini takmakla yükümlüdür. Özellikle yoğun kar yağışı olan günlerde kar zinciri takmanın zorunlu hale getirilmesi sürücülerin yolcuların ve yayaların güvenliğini riske atmamak amacı taşır.

Kar zinciri hangi tekerleğe takılır? Kar zinciri öne mi takılır arkaya mı takılır?

Araç parçaları ve araç destek ekipmanları satan her yerden kolay bir şekilde temin edilebilen kar zincirleri kış aylarında belli dönemlerde takılmalıdır. Hayati önem taşıyan kar zincirleri araçların özeliklerine göre 2 lastiğe ya da 4 lastiğe takılması gereken bir parçadır.

Karlı havalarda takılması gereken kar zincirleri eğer araba 4 çeker bir arabaysa 4 tekerleğe de takılmalıdır. Arkadan itişli olan araçlarda zincirler arkadaki iki tekerleğe takılır. Önden çekişli arabalarda da zincirler öndeki 2 tekerleğe takılır.

Kar zinciri zorunlu mu?

Marka ve model fark etmeksizin kar zincirleri her araca takılabilmektedir. Aracın lastiğinin yol tutuşunu sağlayan kar zincirleri tüm arabalar için uygundur. Buzlanma riski ya da kar yağışının olduğu durumlarda can güvenliği için kar zinciri zorunlu olarak takılır.

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Anahtar Kelimeler:
kar
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