Kara yolu nehirle birleşti, yaşanan taşkın dron ile görüntülendi

Tunceli’de karların erimeye başlaması ve yağışların sürmesiyle birlikte Munzur Nehri’nin bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi. Ovacık ilçe kara yolunun bir bölümü adeta nehirler birleşirken o anlar dron ile görüntülendi.

Tunceli, son yılların en iyi kar yağışını aldı. Yüksek kesimlerdeki karların erimeyi sürdürmesi ve son günlerde etkili olan sağanaklarla birlikte Munzur Nehri adeta coştu. Debinin yükselmesiyle birlikte özellikle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarında taşkınlar meydana geldi. Taşkınlarla birlikte adeta kara yolu nehirle birleşti. Taşkınların ardından kara yolunun bazı noktalarında tahribat oluştu ve yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başlarken yetkililer vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Öte yandan, yol üzerinde yaşanan taşkın dron ile görüntülendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

