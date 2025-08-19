Kara yolunun kenarındaki şifalı kaynak: 'Ilıksu Kaplıcası' tesis bekliyor

Zonguldak-Ereğli kara yolunun 17'nci kilometresinde yer alan ve deniz kenarına yakın konumda bulunan doğal mineraller açısından zengin olan termal suyun içinde, 1987 yılında yapılan kimyasal analizinde kalsiyum, magnezyum, sodyum, sülfat gibi mineraller ile bikarbonat gibi çözünmüş bileşenler bulunuyor.

Ilıksu Kaplıcası'nın mineralli ve hafif sıcak suyu, kısa süreli kullanımda eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olup, genel sağlık açısından destekleyici etki sağladığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 27 ila 29 derece arasında olan suyun sıcaklığı ise jeolojik şartlar nedeniyle arttırılamıyor. Su iki metre yüksekliğindeki depoya toplanıyor, buradan menfez aracılığıyla denize akıyor. Ziyaretçiler ise deponun yanı sıra kaynağın oluşturduğu doğal havuzlarda yüzüyor. Çocuklar ve gençler, taşan suların oluşturduğu havuzlarda serinlerken, söz konusu alan aynı zamanda sosyal alan işlevi de görüyor.

"CİLT RAHATSIZLIKLARI İÇİN GELİYORUZ BURAYA DERLERDİ"

İlçede içerik üreticisi olan Melih Bektaş, kaynağın tanıtımı için çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video ile milyonlarca kişiye ulaştığını anlatarak şunları söyledi: "Çocukluğum bu kaynak suyunda geçti aslında. Çokça geliyorduk. Geçtiğimiz günlerde de tam burada bir video çektik. Milyonlarca insana ulaştı. Çok güzel bir kaynak. Genelde eskiler bize şey derdi. ‘Cilt rahatsızlıkları için geliyoruz buraya' derlerdi. Suyun sıcaklığı da güzel. Şimdi arka tarafta insanlar da var. Bunun çok keyfini çıkartıyorlar. Ama çocukluğumdan beri aynı aşamada hala yapılacak. Biraz daha güzelleştirilirse eminim ki daha fazla insan gelir ve bu termal içinden daha fazla insan faydalanır. Genelde Ilıksu plajına gelen insanlar buraya uğruyor. Bir kısım insan daha ‘Zonguldak'ta böyle bir yer var mıydı?' dediler ben videoyu çektikten sonra. Evet tam bu tabelayı görürseniz hemen sağ tarafında bu termal sudan faydalanabilirsiniz. Umarım daha da güzelleştirirler ve vatandaşlarımız bu işten faydalanır. Yani bir tesisleşme olursa çok güzel harika olur. Muhakkak olur. Eminim ki daha temiz olur. Çevresi daha düzenli, tertipli olur. Hem yurtdışından hem yurtiçinden insanlarımız da gelir buraya."

"BU YOLDAN DEFALARCA GEÇTİM HİÇ HABERİM YOKTU"

Bartın'dan bölgeye gelen Hamza Kabak ise annesinin cilt rahatsızlığı için Ilıksu'ya geldiklerini belirterek şöyle konuştu: "Özellikle annem için geldik. İşte internette tam bir konum yok. Adres olarak beyan da yok. Hani belli bir adresi var, söylemleri falan filan var da biz sosyal medya kanallarında izleyerek, arkadaşımızın videosunu izleyerek geldik. Bugün buradayız. Bir tesis yapılması buraya daha konforlu olur mu sizce? Yani buramız halk için çok güzel olur. Ben daha önce Düzce'de çalışıyordum. Buradan geçtim ama hiç haberim yoktu. Bilseydim daha önce de gelirdim."

SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Sağlık turizminin önemli bir parçası olan kaplıcalar, Türkiye'nin pek çok noktasında ekonomik getirisi yüksek merkezlere dönüşürken, Ilıksu Kaplıcası modern tesislerle desteklendiği takdirde hem yerel halkın kullanımına hem de bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek. Vatandaşlar, bu doğal kaynağın Batı Karadeniz'de önemli bir sağlık turizmi destinasyonu haline gelebileceğine dikkat çekiyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır