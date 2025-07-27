HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti"

Karabük'te çıkan orman yangınında 90 saat geride kaldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu yapılan çalışmalar sonrası açıldı. Şimdiye kadar 18 köy, 50 mahalle boşaltıldı. Öte yandan yangınla ilgili son durumu aktaran muhabirin, "Bulunduğumuz noktadaki yoğun duman nedeniyle gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti" sözleri dikkat çekti.

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti"
Melih Kadir Yılmaz

Karabük'te çıkan orman yangınıyla mücadele 4 gündür sürüyor. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Gündüz helikopterlerin destek verdiği yangın söndürme çalışmaları gece de karadan sürdürülüyor.

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti" 1

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu ise yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti" 2

18 KÖY, 50 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle şimdiye kadar 18 köy ve 50 mahalle tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangın bölgesinden yayın yapan bir muhabir sözleri ise dikkat çekti.

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti" 3

"BULUNDUĞUMUZ YERDE GÖKYÜZÜ GÖRÜNMÜYOR"

Karabük'teki orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan NTV muhabiri Erce Tiren, "Dün akşamki yayında, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının müdahalesinin gerçekleşemediğini söylemiştik. An itibariyle yine gerçekleşemiyor. Bunun nedeni, dumanın sis bulutu gibi çökmesi. Görüş azaldığı için helikopter ve uçaklar bulunduğumuz noktaya havadan müdahale gerçekleştiremiyor. Burası Karabük'ün Cumayanı köyü. Bulunduğumuz yerde gökyüzü görünmüyor" dedi.

Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti" 4
(Fotoğraf kaynak: NTV)

"GÖKYÜZÜ MAVİ DEĞİL, GÜNEŞİN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ"

Şimdiye kadar 40 evin zarar gördüğünü aktaran Tiren, "Bulunduğumuz noktadaki yoğun duman nedeniyle gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti. Dün akşam saatlerinde bölge halkıyla konuştuğumuzda, Cumayanı köyünde 90 hanenin olduğunu söylediler, köy tahliye edilmiş durumda. Bakan Tunç, 18 köyde 50 mahallenin tahliye edildiğini ifade etti. Bini aşkın vatandaş alev tehdidi nedeniyle evlerini boşaltmış durumdalar. 89 saat boyunca alevlerden 40 evin zarar gördüğü ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"Bakan Uraloğlu yangın bölgesini havadan inceledi: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"
8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi... 8 yıl bekledi, 1 hafta evli kalabildi...

Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru o ilçede kırıldı

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru o ilçede kırıldı

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

480 haneli 3 mahallede 1765 tahliye!

480 haneli 3 mahallede 1765 tahliye!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.