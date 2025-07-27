Karabük 90 saattir yanıyor! Yangının boyutunu bu sözlerle anlattı: "Gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti"

Karabük'te çıkan orman yangınıyla mücadele 4 gündür sürüyor. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Gündüz helikopterlerin destek verdiği yangın söndürme çalışmaları gece de karadan sürdürülüyor.

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu ise yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

18 KÖY, 50 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle şimdiye kadar 18 köy ve 50 mahalle tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangın bölgesinden yayın yapan bir muhabir sözleri ise dikkat çekti.

"BULUNDUĞUMUZ YERDE GÖKYÜZÜ GÖRÜNMÜYOR"

Karabük'teki orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan NTV muhabiri Erce Tiren, "Dün akşamki yayında, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının müdahalesinin gerçekleşemediğini söylemiştik. An itibariyle yine gerçekleşemiyor. Bunun nedeni, dumanın sis bulutu gibi çökmesi. Görüş azaldığı için helikopter ve uçaklar bulunduğumuz noktaya havadan müdahale gerçekleştiremiyor. Burası Karabük'ün Cumayanı köyü. Bulunduğumuz yerde gökyüzü görünmüyor" dedi.

"GÖKYÜZÜ MAVİ DEĞİL, GÜNEŞİN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ"

Şimdiye kadar 40 evin zarar gördüğünü aktaran Tiren, "Bulunduğumuz noktadaki yoğun duman nedeniyle gökyüzü mavi değil, hatta güneşin rengi bile değişti. Dün akşam saatlerinde bölge halkıyla konuştuğumuzda, Cumayanı köyünde 90 hanenin olduğunu söylediler, köy tahliye edilmiş durumda. Bakan Tunç, 18 köyde 50 mahallenin tahliye edildiğini ifade etti. Bini aşkın vatandaş alev tehdidi nedeniyle evlerini boşaltmış durumdalar. 89 saat boyunca alevlerden 40 evin zarar gördüğü ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.