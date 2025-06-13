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Karabük-Bartın yolunda kaza! Yaralılar var

Bartın-Karabük yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karabük-Bartın yolunda kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Bartın karayolu 34. kilometresi Kalecik yol ayrımında, Karabük'ün Ovacuma köyünden Bartın'a bağlı Kaleceik köyü istikametine giden M.K. idaresindeki araç ile Bartın'ın Amasra ilçesinden geldiği öğrenilen U.A. yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada bir kişi araçta sıkışırken, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yaralı, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazada bir kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan kısa süreli müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın Karabük
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