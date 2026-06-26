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Karabük merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda isme tutuklama

Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Karabük merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda isme tutuklama

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Keskin’in öldürülmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, liderliğini Hadi Burhanettin T.’nin yaptığı tespit edilen suç örgütünün 2023'te Abdurrahman Keskin'in adres tespitine yönelik Karabük'te uzun süre takipte bulunduğu, 9 Ekim 2023'te ise Keskin’i Karabük'ten kaçırarak Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğü saptandı. Suç örgütüne yönelik 1 Şubat 2024'te yapılan operasyonda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 2 telsiz Sakarya'da ele geçirildi. Örgüt üyesi olduğu değerlendirilen C.D. tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Abdurrahman Keskin’in bulunması ve kaçırılması olayında dahil bulunan N.T.’nin aynı suç örgütü tarafından kaçırıldığı, konu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Suç örgütüne yönelik planlı operasyonlarda İstanbul, Sakarya, Yalova, Manisa ve Ordu'da Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve diğer il birimi görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hadi Burhanettin T.’nin evinde yapılan aramada çelik yelek, 2 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi’ne sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Aralarında örgüt lideri Hadi Burhanettin T.’nin de bulunduğu 7 şüpheli çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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