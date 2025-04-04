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  4. Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı

Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı

04.04.2025 16:53
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Karabük'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı.

Karabük'te 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün meydana gelen, 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü Seyit Hamza Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şoför, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, kazada ağır yaralanan Feride Uluışık'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.

Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenildi.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki tır ile Aziz Uluışık'ın (53) kullandığı otomobil, dün Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra (44), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35) kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık (65), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Aziz Uluışık kurtarılamamıştı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kaza
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