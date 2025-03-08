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Karabük'te AK Parti'li başkan tek başına köprü açılışı yaptı! Gerekçesi herkesi şaşırttı

08.03.2025 10:16
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AK Parti Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, park açılışı yaparken insanların kalabalıktan şikayetçi olması üzerine, köy ve mahalleleri bağlayan köprünün açılışını tek başına yaptı.

Karabük'te AK Parti'li başkan tek başına köprü açılışı yaptı! Gerekçesi herkesi şaşırttı

Karabük Eskipazar'da Yeni Mahalle güzergahından gelen yolu köylere bağlayan köprünün inşasını tamamlandı. AK Parti'li Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Kurbantepe ile Bahçepınar Mahari ve köyleri birbirine bağlayan köprü açılışını belediye başkanı Cıva tek başına yaptı.

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"TEK BAŞIMA AÇIYORUM KÖPRÜYÜ. ÇÜNKÜ..."

İlçede yapılan park açılışının kalabalık olmasından rahatsız olan vatandaşlar nedeniyle köprünün açılışını tek başına yaptığını belirten Cıva, “Göreve geldiğimiz günden ilçemizin ne kadar sorunu varsa yapacağız diye söz vermiştik. İlçemiz Kurbantepe Yenimahalle’den gelip Bahçepınar ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışımızı yapıyoruz. Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebini söyleyeyim. Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam” dedi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük açılış ak parti
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