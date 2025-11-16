HABER

Karabük’te cip takla attı! 2 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan cipteki Sabiha Kısmet (35) ve oğlu Yusuf Berat Kısmet (7) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Karabük’te cip takla attı! 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Cip yolun sağ tarafında bulunan bankete düştü.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan yolculardan Sabiha Kısmet ve oğlu Yusuf Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan H.K., M.K., İ.K., A.K., Z.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, E.R.K. Safranbolu Devlet Hastanesi’ne, sürücü E.K. ise şehirdeki özel hastaneye sevk edildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

