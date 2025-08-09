HABER

Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye ceza

Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüyeKarabük-Safranbolu kara yolunda düğün konvoyu sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 8 bin 487 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoyda kırmızı ışık ihlali yapan ve trafikte zikzak çizerek ilerleyen araçlara yönelik inceleme başlattı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin motosikletliye çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar da yer aldı. Yapılan tespitlerde, konvoy oluşturmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle kural ihlali yapan 3 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 8 bin 487 lira trafik idari para cezası verildi.

