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Karabük'te elektrikli battaniye faciası! Ev küle döndü! Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Karabük'te bir evde elektrikli battaniye faciası yaşandı. Küle dönen ev kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan 94 yaşındaki kadın yangında mahsur kaldı. Yaşlı kadın son anda kurtarıldı.

Karabük'te elektrikli battaniye faciası! Ev küle döndü! Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Karabük'te elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, mahsur kalan 94 yaşındaki kadın ise son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’nde meydana geldi. 94 yaşında Sakine Sarıçam'ın yanlız yaşadığı evde elektrikli battaniye kaynaklı yangın çıktı.

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Bir anda dumanların ve alevlerin yükseldiği evdeki yaşlı kadın alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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Satılmış Sarıçam annesinin evde yalnız yaşadığını belirterek, yangının elektrikli battaniyeden çıktığını ifade etti.

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Yangından dolayı panik yaşayan yaşlı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
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