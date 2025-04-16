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Karabük'te feci kaza! Seyir halindeki traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, seyir halindeki traktörün ön kısmında oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen orman işçisi Murat Cinkavuk (52) hayatını kaybetti.

Karabük'te feci kaza! Seyir halindeki traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Tırköy Çitdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafına oturdu. Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı.

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TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Karabük traktör kaza
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