Karabük'te gar sahası için kamulaştırma Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında şehir merkezinde açılacak alanın yeşil alanlar, sosyal donatılar ve kamusal mekânlarla yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Yeni gar sahasının Aşağıkızılcaören mevkiinde inşa edilmesiyle birlikte hem ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hem de şehir merkezinin nefes alması hedefleniyor.

PARKLAR, YÜRÜYÜŞ ALANLARI, KÜLTÜREL TESİSLER VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Uzun süredir planlama aşamasında olan proje, Karabük’ün şehircilik vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mevcut gar sahasının taşınmasıyla birlikte, şehir merkezinde oluşacak boşluk; parklar, yürüyüş alanları, kültürel tesisler ve sosyal yaşam alanlarıyla donatılacak.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK YÜKÜNÜN AZALTACAK

Yeni gar alanı ise modern ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanacak. Proje, hem demiryolu altyapısının güçlendirilmesi hem de şehir içi trafik yükünün azaltılması açısından kritik bir rol üstleniyor.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya yaptıkları değerlendirmede, "Karabük’ümüz için büyük önem taşıyan bu projenin somutlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizin geleceği için atılan bu adımı yakından takip ediyor, en kısa sürede hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır