Karabük'te gökyüzünü bir anda aydınlatan cisim kamerada

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünü bir anda aydınlatan parlak ışık kısa süre sonra kayboldu. İddiaya göre atmosfere giren meteorun hızla yere doğru süzüldüğü ve ardından gözden kaybolduğu anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. İbrahim Bilgin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada arkadaşıyla eve döndüğü sırada bir ışık gördüklerini belirterek, "Alevli bir ışığın düştüğünü görünce ne olabilir diye merak ettik. Araçta kamera vardı. Yolun kenarına çekip, kaydı açıp baktığımızda düşen cismin meteor olduğunu fark ettik. Zaten saniyeler içerisinde gözden kayboldu" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır