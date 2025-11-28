Karabük’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan faaliyetlerde şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 12 adet farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 791 adet sentetik ecza hap, 34,27 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20,23 gram sentetik kannabinoid, bin 600 adet kilitli şeffaf poşet ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır