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Karabük'te kar etkili oldu! Mahsur kaldılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylada karda mahsur kalan arazi araçları paletli çekici yardımıyla kurtarıldı.

Karabük'te kar etkili oldu! Mahsur kaldılar

Ömür Ahmet Kıran ile Sarıçiçek Yaylasında 3 gün etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Doğa beyaz örtüyle kaplanırken, Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyeleri kar keyfini yaşamak için soluğu yüksek kesimlerde aldı.

Yaylaya çıkarak eşsiz kar manzaralarını yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarının bazılarına ait araçlar kara saplandı.
Paletli çekici yardımıyla arazi araçları mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kar
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