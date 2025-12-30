Karabük'te kardan kapanan 99 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Karabük Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında kapalı olan 37 köy yolunda 44 iş makinesi ile de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI, GÖRSEL PAYLAŞTI

Valiliğin yapmış olduğu açıklamada, "İl Özel İdaresi ekipleri,zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda günlük yaşamın aksamaması amacıyla il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır