HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük'te kardan kapanan 99 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 99 köy yolu, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'te kardan kapanan 99 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Karabük Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında kapalı olan 37 köy yolunda 44 iş makinesi ile de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Karabük te kardan kapanan 99 köy yolu ulaşıma açıldı 1

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI, GÖRSEL PAYLAŞTI

Valiliğin yapmış olduğu açıklamada, "İl Özel İdaresi ekipleri,zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda günlük yaşamın aksamaması amacıyla il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıOtomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Birçok ilde eğitime kar tatili arası: İşte o illerBirçok ilde eğitime kar tatili arası: İşte o iller

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.