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Karabük’te trafik kazaları: 4 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük’te trafik kazaları: 4 yaralı

İlk kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde meydana geldi. Kazım K. idaresindeki otomobil ile Kadri Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer kaza ise Bostanbükü Karşıyaka Mahallesi Tuğla Harman Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV, şarampole devrildi. Kazada Yasemin, Esila ve Mert E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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