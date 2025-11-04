HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Ş.N., çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y., B.Ö. ve B.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 250,61 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Karabük te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı 1

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İkinci operasyonda S.A.F. ve Ş.N. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 8,14 gram kokain ele geçirildi. S.A.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", Ş.N. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Ş.N., çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı 2

(İHA)

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü bulduEşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü buldu
Otoyolda tır alev alev yandıOtoyolda tır alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.