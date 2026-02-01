HABER

Karabük'te yangın! Ev kullanılamaz hale geldi

Karabük’te bir binada 6 kişinin yaşadığı dairede çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında Sevda K. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden hane sahipleri evi terk ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
yangın Karabük
