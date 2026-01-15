HABER

Karabük'te yaşlı adm merdiven boşluğunda komşuları tarafından ölü bulundu

Karabük’te Hasan K. (77) oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.’nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak üzerinde bulunan Yeni Doğan apartmanında meydana geldi. Apartmanda oturan Hasan K., 3’üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.’nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

