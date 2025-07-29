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Karabük'te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler...

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Karabük'te çıkan orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Merkeze bağlı bir köyde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için cansiperane müdahalesi devam ederken iki köyün ve bazı mahallelerin boşaltıldığı bilgisi geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz günü çıkan yangından sonra Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün orman yangını çıkmıştı. Yangınlara müdahale kesintisiz devam ederken Türkiye'nin yüz ölçümüne göre en çok ormanlık alana sahip olan Karabük'te yeni bir orman yangını çıktı. Bu akşam saatlerinde merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkiinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 1

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 2

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 3

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 4

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 5

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 6

Karabük te yeni orman yangını çıktı: Cehennemi aratmayan görüntüler... 7

Kaynak: DHA-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük Safranbolu
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