Karabük'teki yangın Kastamonu'ya sıçradı! Yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
9 helikopter, 72 arazöz ve 554 personelle yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan alevler, Kastamonu’nun Araç ilçesine de sıçradı.
Orman yangınıyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları çadırın tutuşması sonucu orman yangınının meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum