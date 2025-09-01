HABER

Karabük'teki yangın Kastamonu'ya sıçradı! Yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya sıçradı. 9 helikopter, 72 arazöz ve 554 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

EKİPLERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

9 helikopter, 72 arazöz ve 554 personelle yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

ALEVLER KASTAMONU'YA SIÇRADI

Öte yandan alevler, Kastamonu’nun Araç ilçesine de sıçradı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Orman yangınıyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları çadırın tutuşması sonucu orman yangınının meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

