Karabük Üniversitesinde "Yapay Zekâ" söyleşisi Lise öğrencileriyle buluştu

Karabük Üniversitesinde düzenlenen "Yapay Zekâ" konulu söyleşide, teknolojinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki kullanım alanları ve geleceğe etkileri, lise öğrencileriyle paylaşıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Avcı, sunumunda yapay zekânın tanımından başlayarak tarihsel gelişimini, yapay sinir ağlarının çalışma prensibini ve günlük hayattaki uygulama örneklerini katılımcılara aktardı.

"Turing Testi" ve "Çin Odası Deneyi" gibi yapay zekâ tarihine yön veren teorilere de değinen Avcı, yapay zekânın insan zekâsını taklit etme sürecine dair bilgiler paylaştı. Ayrıca sağlık, finans, eğitim, ulaşım ve kültür-sanat gibi alanlarda yapay zekâ destekli çözümleri örneklerle anlattı. Chatbot uygulamalarından robot süpürgelere, otonom araçlardan üretken yapay zekâ sistemlerine kadar geniş bir yelpazede teknolojik gelişmelere değindi.

Söyleşiye Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi ile Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nin son sınıf öğrencileri katıldı. İki gün süren etkinlik boyunca öğrenciler, yapay zekânın eğitimden günlük yaşama uzanan çeşitli uygulamalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik, Karabük Belediyesinin proje sahipliğinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Karabük Bilim ile Şenleniyor" organizasyonu çerçevesinde düzenlendi. Karabük Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkı sunduğu organizasyona Karabük Üniversitesi de destek verdi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır