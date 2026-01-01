HABER

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 226'sı açıldı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da 147 yolu açma çalışmaları sürüyor.

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Valilik koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 226 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, kırsalda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için ekiplerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Zonguldak'ta da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Kozlu'da 9, Alaplı'da 19, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli’de 21, Gökçebey’de 1 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışın ardından kapanan 50 köy yolunda tekrar ulaşımın sağlanması için çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 188 personel ve 75 araçla kar küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Sakarya'da Geyve, Akyazı, Kocaali, Hendek ve Taraklı'da 36 farklı grup yolunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri 49 araç ve 98 kişilik personelle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde ulaşımda aksamaların önüne geçmek için yoğun bir mesai yürüten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, 36 mahalle yolunda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini eş zamanlı yürütüyor.

Ekipler, kar yağışının etkisini artırdığı Geyve, Kocaali, Hendek ve Akyazı ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde aralıksız çalışıyor.

