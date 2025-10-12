Karabük’e mevsimin ilk karı düştü

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, gece saatlerinde merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır