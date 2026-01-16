HABER

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamalarında 82 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Motosikletli Polis Timleri, Yaya Devriye Unsurları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekiplerince, 01-16 Ocak 2026 tarihleri arasında il merkezi polis sorumluluk sahasında asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı 1

Uygulamalar kapsamında yapılan kontrollerde; 3 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı 2

Denetimler sırasında, tutuklamaya yönelik aranması bulunan 27 kişi ile çeşitli suçlardan aranması olan 55 kişi olmak üzere toplam 82 aranan şahıs yakalandı.

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı 3

Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 84 kişiye toplam 351 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük’te 16 günlük asayiş uygulamasında 82 aranan şahıs yakalandı 4

Kaynak: İHA

Karabük
