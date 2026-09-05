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Karabük’te 16 yaşındaki oğlunun kanseri yenmesini şehir turuyla kutladı

Karabük’te oto tamirciliği yapan Samet Özay, yaklaşık 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki oğlu Deniz Özay’ın hastalığı yenmesini otomobiliyle kentte tur atarak kutladıOğlunun hastalığı yenmesinin sevincini vatandaşlarla paylaşmak isteyen Özay, otomobilinin arka camına, "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı.Kent merkezinden başlayan şehir turunda baba-oğul, yoldaki sürücülerin korna sesleriyle karşılandı.

Karabük’te 16 yaşındaki oğlunun kanseri yenmesini şehir turuyla kutladı

Karabük’te oto tamirciliği yapan Samet Özay, yaklaşık 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki oğlu Deniz Özay’ın hastalığı yenmesini otomobiliyle kentte tur atarak kutladı

Oğlunun hastalığı yenmesinin sevincini vatandaşlarla paylaşmak isteyen Özay, otomobilinin arka camına, "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı.

Kent merkezinden başlayan şehir turunda baba-oğul, yoldaki sürücülerin korna sesleriyle karşılandı. Vatandaşlar da Özay ailesinin sevincine korna çalarak ve destek vererek ortak oldu. Sürücülerin korna sesleri eşliğinde devam eden kutlama turu, Safranbolu ilçesinde sona erdi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Deniz Özay, uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Karabük’te 16 yaşındaki oğlunun kanseri yenmesini şehir turuyla kutladı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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