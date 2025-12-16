Karabük’te Antik Mısır dönemine ait heykel ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile çok sayıda tarihi eser, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde 2 ayrı operasyonda, 2 şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; milattan önce 3. veya 5. yüzyıla ait Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 10 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi kolye ucu ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 170 adet fişek, 2’şer adet el dedektörü, bakır define arama çubuğu ile el yapımı patlayıcı maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA