HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te asayiş uygulamalarında 43 aranan şahıs yakalandı

Karabük’te polis ekiplerince son 22 günde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve şok denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile sivil ve resmi ekipler tarafından 1-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında il merkezinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Karabük’te asayiş uygulamalarında 43 aranan şahıs yakalandı

Karabük’te polis ekiplerince son 22 günde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve şok denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçileri ile sivil ve resmi ekipler tarafından 1-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında il merkezinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 57 adet fişek, 5,7 gram bonzai ile 2,6 gram eroin ele geçirildi.

Denetimlerde, haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 19 kişi olmak üzere toplam 43 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda 2 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 274 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

Şok uygulamalar ve trafik denetimlerinde çeşitli eksiklikleri bulunduğu belirlenen 26 araca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 450 bin 711 TL idari para cezası kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Karabük’te asayiş uygulamalarında 43 aranan şahıs yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandıÇayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandı
Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardıPolis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.