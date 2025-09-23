HABER

Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eflani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

