Karabük’te metruk binada çıkan yangın korkuttu

Karabük’te sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nde bulunan kullanılmayan metruk bir binada meydana geldi. İhbarı alan itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, binayı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından Karabük Belediyesi’ne bağlı iş makinesi, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla yanan metruk binayı kontrollü şekilde yıktı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

