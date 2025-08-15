HABER

Karaburun Plajı'nda acı olay! Yasağa rağmen denize giren bir kişi boğuldu

Arnavutköy Karaburun Plajı'nda yasak olmasına rağmen denize giren bir kişi boğuldu. Şahsın cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yabancı uyruklu bir kişi denize girdi. Kaymakamlık kararıyla yasak olmasına rağmen denize giren şahıs boğuldu. Cankurtaranlar yüzeyde görünen kişiye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek dalga boyu nedeniyle başarılı olamadı.

DEV DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU

Şahıs, şiddetli fırtına ve akıntının oluşturduğu dev dalgalar arasında kayboldu. Cankurtaranlar bir süre çalışmalarına devam ederken, şahıs açık denize sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde boğulan şahsın cansız bedenini arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy boğulma
