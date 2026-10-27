Karacabey’de dere taştı, ekipler bölgede çalışma başlattı

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 ekip ve 2 iş makinesi ile Karacabey Belediyesi ekipleri taşkının etkilerini gidermek için çalışma başlattı. Ekiplerin gün boyunca bölgede çalışmalarını sürdüreceği öğrenilirken, yaşanan gelişmelerin Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip edildiği bildirildi. Yetkililer, menfezlerdeki tıkanıklığın giderilmesi ve suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır