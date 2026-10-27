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Tavşanlı’da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tavşanlı’da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Tavşanlı - Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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