Karacabey’de korkutan yangın: Alevler fabrika yakınına kadar ilerledi

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi’nin sonunda, Kaplam Plastik Fabrikası’nın arka kısmındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, fabrikanın bulunduğu bölgeye yaklaşınca çevrede kısa süreli endişe yaşandı. Ekipler, yangının sanayi bölgesindeki iş yerlerine ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle takip etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır